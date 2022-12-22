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Sultangazi'de büyük fabrika yangını! Çevredeki fabrikalar boşaltıldı

Sultangazi'de büyük fabrika yangını! Çevredeki fabrikalar boşaltıldı

Eyüpsultan'da sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmasına katılırken, yangının boya fabrikasına sıçramaması için de yoğun çaba sarf ediliyor.

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İstanbul Sultangazi'de otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevli bir şekilde yangın devam ederken, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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