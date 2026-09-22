Sultangazi'de 8 gündür kayıptı kötü haber geldi

Polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma (SAK-E) ekiplerince Mustafa Dinler'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam etti.

Ekipler çalışmalarda, Dinler'in cesedini yüksekten düşmüş halde bölgedeki taş ocağı sahasına yakın bir mevkide buldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 13 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınmayan Mustafa Dinler'in ailesinin ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, TÜDAK arama kurtarma ile SAK-E ekiplerince ilçede saha çalışması başlatılmıştı.

Dinler'e ait cep telefonu sinyalinin en son Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan geldiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler, ormanlık alan ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.