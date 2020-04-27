Sultandağı’nda kiraz bahçeleri göz kamaştırdı
Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri çiçek açtı.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kiraz ağaçları baharın gelmesi ile çiçek açtı.
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22 bin hektarlık alan üzerinde bulunan kiraz bahçeleri hem havadan hem de karadan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi.
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Kiraz ağaçlarının bulunduğu bahçeler havadan ve karadan görüntülendi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiçek açan kiraz ağaçları manzarasıyla göz kamaştırdı.
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