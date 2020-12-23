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HABER /  EĞİTİM

Sultanbeyli’ye Yeni İlkokul

Mimar Sinan Mahallesi Esentepe Caddesindeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 5.348 m2’lik alana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 24 derslikli ilkokul için temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Sultanbeyli, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih ve Üsküdar’da inşa edilecek okulların temel atma töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhittin GÜLAL, Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin KESKİN ile Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Üsküdar İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Temeli Atılan 24 Derslikli İlkokulumuz İlçemize Hayırlı Olsun
Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Temeli atılan ilkokulumuzun yapımına katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’a, İstanbul Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA’ya, TMSF Başkanımız Muhiddin GÜLAL’a ve Belediye Başkanımız Hüseyin KESKİN'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı’ya teşekkür ederiz. Temeli atılan 24 derslikli ilkokulumuz İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

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