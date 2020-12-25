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Sultanbeyli’deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 375 kez denetlendi

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı koordinesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta memurlarından oluşturulan pazar denetim ekipleri Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesindeki pazar yerinde denetimlerde bulundu.

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Sultanbeyli denetim ekipleri pazarda sosyal mesafe, maske takma kuralı, sigara yasağı ve pazarcı esnafı için zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler pazarcı esnafının HES kodlarını sorguluyor

HES Kodu ile pazarda satış yapmakta olan esnafın Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılarak riskli kişilerin pazarda satış yapması engelleniyor ve gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Pazarlarda bugüne kadar yapılan 375 denetimde kurallara uymayan 25 kişiye 40.000 TL para cezası uygulandı.

"Vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarıdır"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra sigara içme yasağı ve pazarcı esnafına yönelik uygulanan zorunlu Hes kodu konusunda Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz aralıksız olarak denetimlerini sürdürüyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarıdır.” ifadelerini kullandı.

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