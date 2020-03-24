Sultanbeyli'de tüyleri ürperten kiralık katil vahşeti! 8.500 liraya arkadaşına öldürtmüş
İSTANBUL Sultanbeyli'de kan donduran kadın cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evinin banyosunda ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Lale Bayram isimli kadının eski eşi tarafından kiralık katil tutularak öldürüldüğü gün yüzüne çıktı. Üstelik arkadaşına 8 bin 500 lira karşılığında yaptırmış.
İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerinden Sultanbeyli'de eşinden yeni boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Lale Bayram banyoda ölü bulunmuştu. Ancak polis soruşturmasında Lale Bayram'ın bir cinayete kurban gittiği belli oldu. Polis cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K'yı gözaltına aldı. Servet K.'nın eski eşini öldürtmek için Yasin A. ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıktı. Öte yandan talihsiz kadın Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüleri dikkat çekti.
Polis evde genç kadının cesedini bulmuştu
Sultanbeyli, Ahmet Yesevi Mahallesi, Gümüşdere sokak üzerinde 20 Mart 2020 tarihinde polise başvuran Yasin Y. 1,5 ay önce evini kiralayan Lale Bayram'a ulaşamadığını, iki gün önce eve gittiğinde içerden hiç ses gelmediğini söyleyerek polisten yardım istedi. Ev sahibi Yasin Y. yedek anahtarı kullanarak olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Polis ekipleri Lale Bayram'ı ölü olarak buldu. Lale Bayram'ın cesedi ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis Lale Bayram'ın bir süre önce boşandığı eşi Yasin A.'yı şüpheli olarak aramaya başladı. Yasin A. ile arkadaşı Servet K. bir gün sonra Silivri'de gözaltına alındı. Bu arada olayı polise ihbar eden ev sahibi Yasin Y.'de polis merkezine getirildi.
Eski eşini kendisini aldattığını düşündüğü için arkadaşı ile birlikte öldürmüş
Polis soruşturması sonucu Yasin A. ile Servet K.'nın aynı mahalleden arkadaş oldukları Yasin A.'nın, Servek K'ya eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K.'nın "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım" şeklinde teklif getirdiği belirlendi.