Sultanbeyli’de toplu ulaşım araçları düzenli olarak denetleniyor

Sultanbeyli’de şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu ulaşım araçları “Tematik Denetim Planı” çerçevesinde 8 Mart 2021 tarihinde denetlendi.

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Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan DİNÇ, İlçe Emniyet Müdürü Caner COŞAR ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı otogar ve toplu ulaşım araçları denetiminde, işletme sahipleri ve sürücülere koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.



Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY katıldığı otogar denetiminde yaptığı açıklamada “Tematik denetimlerimiz devam ediyor. Bugün de tüm denetim ekiplerimizle birlikte otogar, toplu ulaşım araçları ve servis araçlarını denetliyoruz. Denetimleri yaparken en önemli amacımız vatandaşlarımızı ve esnafımızı en iyi ve doğru şekilde bilgilendirmek. Otogarda bulunan bütün bilet satış bürolarını ve işletmeleri gezerek denetimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın kurallara uyduğunu müşaahade ettik. Esnafımız Hes kodunu sorgulamadan bilet vermiyor, aynı zamanda maske ve mesafe kuralına da riayet ediyor. Ben kurallara uyan bütün esnafımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.







Sözlerinin devamında Kaymakam Kubilay “Tabiki koronavirüsle mücadele de hep beraber el ele verirsek en başarılı şekilde sonuca ulaşabiliriz. Bu kontrollerimiz, ziyaretlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek. Bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere getirilen tüm kurallara ve tedbirlere tam olarak uymaya davet ediyor ve Tedbiri Elden Bırakma Sultanbeyli diyorum.” dedi.