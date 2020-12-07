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Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi, bakacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü 60 vatandaşa "Gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı" yapıldı.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesiyle Sultanbeyli’de yaşayan onlarca ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşa, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânları gezdirilmesinin ardından hediyeler takdim edildi.

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte proje kapsamında geziler durdurularak büyüklerin; gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Büyüklerin sağlık kontrolleri yapılıyor

Yine “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyor.

Metin Kubilay: Büyüklerimizin her zaman yanındayız

Kaymakam Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde de toplam 1.642 kıymetli büyüğümüze hizmet vererek onların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşıladık. Kıymetli büyüklerimizden ricam koronavirüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır.” ifadelerini kullandı.

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