Sultanbeyli’de pandemi süresince 60 milyon 600 bin TL yardım yapıldı

SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen yardım taleplerinin Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na iletildiği, yapılan değerlendirmeler neticesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların kısa sürede ulaştırıldığı bildirildi.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara salgının başladığı 11 Mart tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar; 2.633 adet temizlik seti, 1488 adet gıda kolisi, 114.800 ₺ nakdi yardım dağıtıldı.

Pandemi Sürecinde 71.073 Vatandaşa 60 milyon 600 bin TL sosyal yardım

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 10 Aralık 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle 54.896 aileye 1.000'er Türk lirası olmak üzere Sultanbeyli’de yaşayan toplam 71.073 vatandaşımıza 60 milyon 599 bin Türk lirası sosyal yardım dağıttı.

Metin Kubilay: Zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın yardım taleplerine ivedilikle cevap veriyoruz. İzolasyon altında bulunan vatandaşlarımızdan ricam izolasyon kurallarına titiz bir şekilde uymalarıdır. Bu vesileyle tüm koronavirüs hastalarına Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyorum.” dedi.