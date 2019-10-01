Sultanbeyli'de meydana göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı
SULTANBEYLİ'de bir inşaatta meydana gelen çökme sırasında enkaz belden aşağısı altında kalan işçi Orhan Aydoğan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Orhan Aydoğan isimli bir işçi kayan toprak nedeniyle beline kadar gömüldü.
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İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiy iekipleri geldi. Ekipler kısa düren çalışmanın ardından işçiyi olduğu yerden kurtardı. Aydoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Aydoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'da olay yerine gelerek bilgi aldı.
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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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