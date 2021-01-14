Sultanbeyli’de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında dev artış

Sultanbeyli Kaymakamlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki “Koruyucu Ailelik” konusunda farkındalık oluşturmak ve “Koruyucu Ailelerin” sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını %140 arttırarak 12’ye yükseltti.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan çocuklarımızı şefkatle sahiplenip topluma kazandıran koruyucu aileleri pandemi sürecinde yalnız bırakmıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında, koruyucu aileleri evlerinde aralıklarla ziyaret eden Kaymakamlık çalışanları ailelerin talep ve ihtiyaçlarını sorarak içerisinde dezenfektan, kolonya, maske bulunan temizlik setlerini ve koruyucu çocuklar için hazırlanan hediyeleri koruyucu ailelere ulaştırıyor.

Koronavirüs Salgını Sürecinde Koruyucu Ailelerimizin Yanındaydık

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY koruyucu aile konusuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği koronavirüs salgını sürecinde koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.”

Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayısını 12’ye Yükselttik

“Koruyucu ailelikle ilgili ilçemizde yaptığımız bilgilendirme faaliyetleri sonucunda 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını %140 arttırarak 12’ye yükselttik. Hedefimiz daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleşmesini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Aile Güven, Aile Mutluluk, Aile Gelecektir

“Aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir. Siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.