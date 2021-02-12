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Sultanbeyli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yeri denetimleri devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta görevlilerinden oluşturulan pazar denetim ekipleri İlçede kurulan pazar yerlerini düzenli olarak denetliyor.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili vatandaşların en çok bir araya geldiği yerlerden biri olan semt pazarlarının girişlerinde ücretsiz dezenfektan kullanım imkânı sunularak; pazar denetim ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması, sebze ve meyvelerin elle seçilmeden alınması hususlarında hatırlatmalarda bulunuluyor.

HES Kodu ile pazarda satış yapmakta olan esnafın koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılarak riskli kişilerin pazarda satış yapması engelleniyor ve gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Pazarlarda bugüne kadar yapılan 407 denetimde 25 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandı.


"Tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere titizlikle uymalarıdır"
Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Önceliğimiz Halk sağlığının korunması ve koronavirüsle en etkin şekilde mücadele etmektir. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra sigara içme yasağı ve pazarcı esnafına yönelik uygulanan zorunlu HES kodu konusunda Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz bu güne kadar 407 denetim gerçekleştirdi, ve denetimlerde bulunmaya aralıksız olarak devam ediyor. Tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere titizlikle uymalarıdır.”

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