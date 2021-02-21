Sultanbeyli’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultanbeyli Bosna Bulvarı’nda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşan’ın gözetiminde polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokanta, market, fırın ve pastanelerde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

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İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Bu hafta sonu da hem sokağa çıkma kısıtlamasının hem de gerekli koronavirüs denetimlerinin yapılması için ekiplerimiz görevlerinin başındadır. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 20 Ağustostan bugüne kadar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.



Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezimize 2.838 adet ihbar gelmiş, bu ihbarların %100’ü incelenerek sonuçlandırılmıştır. Bunlara ilaveten 31.258 işyeri denetimi, 218.385 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 249.643 adet resen denetim gerçekleştirilmiştir.







Yapılan denetimlerde toplam 11 milyon 250 bin liralık idari para cezası uygulandı

Özellikle Emniyet ve zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürekli olarak yapıyorlar Bu denetimlerde bugüne kadar 11 Milyon 250 Bin Liralık idari para cezası uygulanmış durumdadır. İzolasyon altın da olması gerekirken bu tedbirlere uymayan yaklaşık 150 kişi hakkında ise gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Sultanbeyli ilçemizde şu anda koronavirüs vaka sayılarımız oldukça düşük düzeyde, tabi bu iyimser tabloyu devam ettirebilmemiz için hep beraber kurallara kesinlikle uymak zorundayız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler ivedilikle yapılmakta ve yapılacaktır. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımızdan ricamız tüm zamanlarda olduğu gibi getirilen kurallara titizlikle uymalarıdır. Maske, mesafe, temizlik, İçişleri Bakanlığımızın ve İstanbul Valiliğimizin getirmiş olduğu kurallara harfiyen herkesin uymasını rica ediyoruz. Desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA’ya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin KESKİN’e ve fedakarca çalışan tüm personelimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.