Sultanbeyli’de Kaymakamlığın hazırladığı projelerle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkılıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projeleri ile koronavirüs salgını sürecinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Koronavirüs salgını sürecinde Sultanbeyli Kaymakamlığı'nca; yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların düzenli olarak evleri temizleniyor, dezenfekte ediliyor, yemekleri yapılıyor. Vatandaşların evlerinin boya ve küçük tadilatları yapılıyor, gıda, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında doktor ve psikoloğun oluşturduğu Sağlık Ekibi yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

Pandemi Sürecinde de Yaşlılara Hizmet Verildi

Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 23 Mart 2020 tarihine kadar Darülaceze Vakfı’nın 270.000 TL hibe desteği ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara 468 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti verildi; 50 kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti ulaştırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sosyal Devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projeleri kapsamında toplam 641 bin Türk Lirası hibe destek aldıklarını ve bunları ilçede yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kullandıklarını belirtti.

"Devletimizin Şefkat Elini Yaşlı, Engelli ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Hissettiriyoruz"

Kaymakam Kubilay konuşmasının devamında “İlçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza bundan sonra da hissettirmeye edeceğiz. Yürüttüğümüz projelere desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih R. Saraçoğlu ve Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.