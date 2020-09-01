Sultanbeyli'de kayınpeder ölüm tehditleri savuran damadını öldürdü

"Bir kez hamile eşini bıçakla yaraladı... Bir kere de..."

Akın sözlerine şöyle devam etti: Bir kez hamile eşini bıçakla yaraladı, hastaneye kaldırdılar. Biz yine bu böyle olmaz, çoluğun çocuğun var dedik. Kimseyi dinlemiyordu. Bir kere de eşini 12'inci kattan aşağı atmak üzereyken güvenlik farkına varıyor. Polisleri arıyorlar. Eşini camdan atıyormuş.