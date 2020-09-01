Sultanbeyli'de kayınpeder ölüm tehditleri savuran damadını öldürdü
SULTANBEYLİ'de eşine şiddetler uyguladığı öne sürülen Fırat Babacan, kayınpederinin evini bastı. Etrafa ateş açarak babaevindeki kadına ölüm tehditleri savuran Babacan, kayınpederi tarafından öldürüldü. Damadının otomobilinin önünü kesen kayınbaba, defalarca tetiğe bastı. Şiddet mağduru kadının dayısı çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Olay saat 14.30 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak üzerinde meydana geldi. Eşi Sibel Babacan'ı daha önce bıçakladığı iddia edilen Fırat Babacan, babasının evinde kalan eşiyle görüşmek istedi. Olumsuz cevap alan 2 çocuk babası Fırat Babacan, sokak üzerinde havaya ateş açmaya başlayınca kayınpeder devreye girdi.
Kayınpeder Ayhan B., aracıyla olay yerinden kaçmak isteyen damadının önünü keserek kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayınpeder Ayhan B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
"Hep aynı tavırlarla tehditlerle dolanıyordu"
Akın, "Bu yeni bir olay değil. Ailemiz daha önce defalarca tehdit edildi. Burada silah çekildi. Mahallede silah sıkıldı. Eşine, çocuklarına bakmıyordu. Biz defalarca oturup anlatmamıza rağmen kimseyi dinlemiyordu. Benim arkamda sağlam insanlar var bana bir şey olmaz gibisinden hep aynı tavırlarla tehditlerde dolanıyordu." cümlelerini kullandı.
"Bir kez hamile eşini bıçakla yaraladı... Bir kere de..."
Akın sözlerine şöyle devam etti: Bir kez hamile eşini bıçakla yaraladı, hastaneye kaldırdılar. Biz yine bu böyle olmaz, çoluğun çocuğun var dedik. Kimseyi dinlemiyordu. Bir kere de eşini 12'inci kattan aşağı atmak üzereyken güvenlik farkına varıyor. Polisleri arıyorlar. Eşini camdan atıyormuş.