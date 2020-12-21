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Sultanbeyli'de hafta sonu birçok noktada sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirildi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada denetim gerçekleştirildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sultanbeyli'deki birçok noktada araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. Sultanbeyli’de 19-20 Aralık tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymadığı tespit edilen 47 kişiye toplam 148 bin 890 TL idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında emniyet ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak denetimlerini gerçekleştiriyor. Alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonucu İlçemizde koronavirüs vaka sayıları önemli ölçüde azalmaktadır. Bu vesile ile temizlik, maske, mesafe kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamalarına harfiyen riayet eden tüm Sultanbeylilere teşekkür ediyorum.” dedi.

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