Sultanbeyli’de doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi yaşlı vatandaşları ziyaret ediyor

Salgın sürecinin olumsuz etkilerinden yaşlılarımızı korumak için doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi, Sultanbeyli’deki kıymetli büyükleri evlerinde ziyaret ederek sağlık takiplerini gerçekleştiriyor, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyor.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde 3 yıldır yürütülen “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesiyle Sultanbeyli’de yaşayan onlarca ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşa, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânları gezdirilerek hediyeler verildi.

Yaşlılarına sahip çıkan Sultanbeyli'de koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte proje kapsamında geziler durdurularak kıymetli büyüklerin; gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Yaşlı vatandaşların sağlık kontrolleri de yapılıyor

Yine “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında doktor ve psikologdan oluşan vefa ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Metin Kubilay: Kıymetli büyüklerimizin her Zaman yanındayız

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizden ricam koronavirüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır.” ifadelerini kullandı.