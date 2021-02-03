Sultanbeyli’de Covid-19 tedbirlerine uymayanlara 10 milyon TL ceza kesildi

Sultanbeyli’de Covid-19 salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 27 Ocak 2021 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında yapılan 39.584 denetimde kurallara uymayan 4.952 kişi ve 103 işletmeye toplam 10 milyon 6 bin 98 TL para cezası kesildi.

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Sultanbeyli’de Covid-19 salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren umuma açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından 11 Mart tarihinden bu güne kadar yapılan 39.584 denetimde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1.838 kişiye 5 milyon 419 bin 539 TL, maske takmayan 1.604 kişiye 1 milyon 549 bin 80 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 454 kişiye 749 bin 316 TL, umuma açık alanlarda kurallara aykırı hareket eden 496 kişiye 1 milyon 431 bin 865 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 329 kişiye 334 bin 908 TL olmak üzere toplam 4.952 kişi ve 103 işletmeye 10 milyon 6 bin 98 TL para cezası uygulandı.

214.705 Filyasyon denetimi gerçekleştirdi

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, test sonucu pozitif olan veya teması bulunan vatandaşların evde izolasyonlarının sağlanması amacıyla düzenli olarak kontrol ediyor. Sultanbeyli’de 22 Ağustos tarihinden bu güne kadar gerçekleştirilen 214.705 izolasyon denetiminde kurallara uymayan 114 kişiye 363 bin 98 TL para cezası uygulandı, 40 kişide yurtlara yerleştirildi.

Alınan tedbirler neticesinde vaka sayıları azalıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY “Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğumuz İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sürecin başından bu zamana kadar kamu kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet veriyor. Amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Alınan bu tedbirler neticesinde de ilçemizdeki vaka sayıları önemli ölçüde azaldı. Bu iyimser tablonun devam etmesi için vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricam tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır.”

Kaymakam KUBİLAY konuşmasının devamında “Salgınla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara verdiği büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA başta olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin KESKİN’e, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Mahalle Muhtarlarımıza ve İlçe Salgın Denetim Merkezimizde(İSDEM) görev alan tüm personellerimize teşekkür ediyorum.” dedi.