İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda Sultanbeyli’deki tüm kamu kurumlarının personeline pandemi kurallarına uygun olarak "Afet Bilinci Eğitimi" veriliyor, ilerleyen süreçte ise tüm vatandaşlara afet eğitimi verilmesi planlanıyor.

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Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Metin Kubilay’ın başkanlığında ve Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda Sultanbeyli’de Afet Eğitimi seferberliği başlatıldı. İlk aşamada tüm kamu personeline, mahalle muhtarlarına, okul yöneticileri ve öğretmenlere eğitim verilecek devamında ise tüm vatandaşların “Afet Bilinci Eğitiminden” geçirilmesi planlanıyor.

Sultanbeyli Belediyesi’nin 10 uzman eğitmen desteğiyle birlikte Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren kamu kurumlarındaki personele "Afet Bilinci Eğitimi" verilmeye başlandı. Afet Eğitimleri her gün kurumlardan çok sayıda personelin katılımıyla devam edecek ve kısa sürede Sultanbeyli’deki tüm kamu personeli afet eğitiminden geçirilmiş olacak.

Afet eğitimleriyle kamu çalışanları bilinçlendiriliyor

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen afet eğitimlerinde;

- Afet, acil durumlar ve afetlerin etkileri,

- Aile, okul ve iş yerlerine yönelik afete hazırlığın önemi,

- Yaşanılan mekânlardaki risklerin azaltılması,

- Afet sırasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu,

- Afet ve acil durum planı,

- Afet ve acil durum çantası,

- Acil durum ekiplerinin görevleri,

- Deprem, yangın, sel vb. afetlerle karşılaşıldığında ilk 6 saatin önemi, tahliye ve toplanma alanları hakkında önemli bilgilendirmeler yapılıyor. Verilen afet eğitimi, kamu çalışanlarını afetler konusunda bilinçlendiriyor ve toplumsal duyarlılığın artmasını sağlıyor.

"Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmalıyız"

Afetlere karşı hazırlıklı olma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması noktasında afet eğitimlerinin önemini vurgulayan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay olası afetlere karşı “İlçe Afet Müdahale Planını” titizlikle hazırladıklarını ve Afet olması durumunda tüm personellerimizle birlikte gerekli planlama ve çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kaymakam Kubilay konuşmasının devamında “Afet Bilinci Eğitimi sayesinde kamu personeli ve vatandaşlarımıza; afetlere karşı yaşadıkları mekânlarda almaları gereken önlemleri, afetlerden en az zararla kurtulmaları için özellikle ilk 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri ve tahliyeler konusunda önemli bilgileri kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.