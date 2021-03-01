Sultanbeyli’de 500’ün üzerinde kamu personeli “afet bilinci eğitimi” aldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı tüm kamu personeline Sultanbeyli Belediyesi’nin uzman eğitimci desteğiyle “Afet Bilinci Eğitimi” veriyor. 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle 500’ün üzerinde kamu görevlisine afet bilinci eğitimi verilmiş olup; ilerleyen süreçte Sultanbeyli’de bulunan 15 mahalledeki tüm vatandaşlara yönelik afet eğitim çalışmaları planlanmaktadır.

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Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU tarafından vatandaşlarımızın afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmiştir. İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kısa sürede Sultanbeyli Kaymakamlığımızda İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini oluşturduk ve 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat vardiya sistemi ile çalışmaya başlamasını sağladık" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın devamında "İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Sultanbeyli Belediyesi’nin 10 uzman eğitici desteği ile tüm kamu kurum ve kuruluş personelinin afet bilinci eğitim çalışmaları başlatılmış, hükümet konağımızdaki personelimizin tamamına yakınına eğitim verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personellerimize de kendi kurumlarında eğitimler verilmeye devam etmektedir. 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle 500’ün üzerinde kamu görevlisine afet bilinci eğitimi verilmiş olup; ilerleyen süreçte 15 Mahallemizde bulunan vatandaşlarımıza yönelik afet eğitimi çalışmaları planlanmaktadır. Tüm bu çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA’ya, özellikle eğitici noktasında destek veren Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin KESKİN’e ve çalışmaları beraber yürüttüğümüz tüm kurum amirlerimize ve personelimize teşekkür ederim.” denildi.