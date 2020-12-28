Sultanbeyli salgın denetim merkezi ekiplerince ihbarlar anında değerlendiriliyor

SULTANBEYLİ'de ilçe kaymakamlığınca oluşturulan 31 ekip ve 174 personel, izolasyon denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, 9.056 adet işyeri denetimi ve 203.487 adet izolasyon denetimi yapıldığını aktardı.

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Sultanbeyli İlçe Filyasyon Takip Kurulu bünyesinde bulunan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlileri Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşların yaptığı ihbarları en hızlı şekilde “İş yeri veya Mahalle Denetim Ekiplerine” iletiliyor. Daha sonra konuyla ilgili gerekli inceleme ve denetimler hızlı bir şekilde yapılıyor. Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi; 21 Ağustos – 23 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan 2233 ihbarı anında inceleyerek %100 olarak sonuçlandırdı.

31 ekip Ve 174 personelle izolasyon denetimi İzolasyon altında bulunan vatandaşların izolasyon kurallarına uyup uymadığının yerinde denetleyerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 31 ekip ve 174 personel izolasyon altındaki vatandaşların denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi 7 Gün 27 Saat görev yapıyor

İlçe Salgın Denetim Merkezi çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay şöyle dedi: Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 gün 27 saat görev yapmaktadır. Gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmekte ve %100 olarak sonuçlandırılmaktadır. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 9.056 adet işyeri denetimi ve 203.487 adet izolasyon denetimi yaptı. Sultanbeyli’de toplam 212.543 adet re’sen denetim gerçekleştirildi.”

Tedbirler ve denetimler sonucunda vaka sayıları azalıyor

“Sultanbeyli’de vaka sayılarında hem alınan tedbirler, hem yapılan denetimler, hem de getirilen kısıtlamalar sonucunda vaka sayılarında önemli ölçüde azalma olduğunu müşahade ediyoruz. Devletimizin aldığı tüm kurallara uyan vatandaşlarımıza ve iş yerlerimize teşekkür ediyoruz.”