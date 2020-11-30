Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan sağlığına kavuşan koronavirüs hastalarına geçmiş olsun ziyareti

Koronavirüse yakalanıp karantina kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan vatandaşlara Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiriliyor.

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Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde, Vefa çalışanları hastalığı yenen vatandaşlara, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek çiçek takdim etti.

İzolasyon kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara uyarı

Sultanbeyli Kaymakamlığı, izolasyon sürecinde kurallara uyarak sağlığına kavuşan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek teşekkür ederken yaptığı 149.903 izolasyon denetiminde kurallara uymadığını tespit ettiği 98 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı. Yapılan izolasyon denetimlerinde kurallara uymayan 98 kişiye toplam 311 bin 640 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sultanbeyli’de oluşturduğumuz filyasyon ekipleriyle koronavirüs hastalarının ve temaslılarının sağlığına kavuşması için tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Karantina kurallarına uyup yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kuralara uydukları için teşekkür ediyorum.”" ifadelerini kullandı.