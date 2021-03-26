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Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan asırlık çınarlara ziyaret

Sultanbeyli’de ikamet eden 100 yaşın üzerindeki 14 kıymetli büyüğümüz Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar KULA ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat PAYAM tarafından ziyaret edilerek sağlık durumları ve ihtiyaçları soruldu.

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100 yaşın üzerindeki yaşlılarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Sultanbeyli Kaymakamlığı kurum müdürleri, kıymetli büyüklerimize Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY’ın selamını ileterek onlar için hazırlanan hediye paketi ve çiçeği takdim etti.

Yüz yaşı aşan vatandaşlar ise kendilerine yapılan bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geçmişimizin tecrübelerini  bugünlere aktaran, geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Varlıklarından güç aldığımız bir asrı deviren  kıymetli büyüklerimizin hürmetle ellerinden öpüyor ve sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.

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