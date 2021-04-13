SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından yürütülen koronavirüs aşılama çalışmaları sonucunda ilçede 65 yaş ve üstü 14.185 vatandaşa toplam 24.231 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Abone ol

Aşılama sürecinin başında Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın başkanlığında “Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonu” oluşturularak Sultanbeyli’de yürütülecek Covid-19 aşılama çalışmaları planlandı. İlçede farkındalığı arttırmak, vatandaşların aşılanmasını sağlamak amacıyla 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla arandı, sms gönderildi. Hazırlanan bilgilendirici afiş, broşür ve sosyal medya duyurularıyla tüm vatandaşlar aşı konusunda bilgilendirildi.

Kurum müdürleri henüz aşılarını olmayan vatandaşları bilgilendiriyor

Yazı İşleri Müdür Vekili, İlçe Sağlık Müdürü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürünün içerisinde yer aldığı ekipler 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor ve koronavirüs aşısı konusunda bilgilendiriyor. Koronavirüsle mücadele konusunda aşı yaptırmanın sağlayacağı faydalar vatandaşlara anlatılarak aşılarını yaptırmak isteyenlerin randevuları ekipler tarafından anında oluşturuluyor ve aşılanması sağlanıyor.

Mobil sağlık ekipleri 1.500 vatandaşı aşıladı

Henüz koronavirüs aşılarını olmayan 60 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen alanlarda farkındalığı arttırmak amacıyla Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil sağlık ekipleri tarafından aşılanıyor. Bugüne kadar 1.500 vatandaşın mobil sağlık ekipleri tarafından koronavirüs aşıları yapıldı.