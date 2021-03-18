Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan 18 Mart Şehitler Günü’nde Şehit Ailelerine Anlamlı Hediye

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdikleri şehit ailelerine hediyeler takdim etti.

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Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kulave Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Payam 8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle ilçede yaşayan tüm Şehit aileleri ve Gazileri ziyaret ederek ailelerimize Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan İstiklal Marşı tablosu, Safahat kitabı, temizlik seti ile Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın mesajının yer aldığı hediye paketlerini takdim etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Şehit aileleri ve gazilerin yanında

Sultanbeyli Kaymakamlığı ilçede yaşayan 160 "Şehit ailesi ve Gazinin" her zaman yanında yer alarak ailelere destek oluyor. Şehit aileleri ve Gaziler Sultanbeyli Kaymakamlığı personeli tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek hatırları soruluyor ve ihtiyaçları karşılanıyor.

"Çanakkale Zaferi, Vatan ve Millet Sevgisiyle Yazılan Bir Kahramanlık Destanıdır"

Kaymakam Metin Kubilay Şehit aileleri ve Gazilere gönderdiği mesajında “Çanakkale Zaferi Aziz Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, Vatan ve Millet sevgisiyle yazdığı çok önemli bir Kahramanlık Destanıdır. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize Mukaddes bir Vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.