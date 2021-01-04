Sultanbeyli Kaymakamlığı VEFA ekiplerinden iyileşen koronavirüs hastalarına geçmiş olsun ziyareti

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüs hastalığına yakalanıp izolasyon kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretlerine devam ediyor.

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Koronavirüs tedbirlerinin titizlikte uygulandığı ziyaretlerde, VEFA çalışanları hastalığı atlatan vatandaşlara, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek çiçek takdim ediyor.

İzolasyon kurallarına uymayan 109 kişiye adli ve idari işlem uygulandı Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart tarihinden bugüne kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen 203.487 izolasyon denetiminde 109 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak 346.620 TL idari para cezası kesildi.

"Koronavirüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz" Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sultanbeyli’de oluşturduğumuz filyasyon ekiplerinde görev alan tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte koronavirüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. Karantina kurallarına uyup yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kuralara uydukları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kbuilay konuşmasının son bölümünde önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğu için izolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uymasını, özellikle hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşların izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica etti.