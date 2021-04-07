Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan Halk Eğitimi Kampanyası’nda 79 Bin 652 Kursiyere Ulaşıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın 2017 yılında başlattığı “Halk Eğitimi Kampanyası” kapsamında Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi’nde 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 79.652 kursiyere ulaşılmış olup bu kursiyerlerden 59.296 kişiye sertifikaları verildi.

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Pandemi döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak kurslara devam edilirken, toplam 2846 kişiye eğitim verildiği ve bu kursiyerlerden 2489 kişi sertifika almaya hak kazandığı aktarıldı.

Yine pandemi döneminde Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi’nde 7500 maske üretilerek kamu kurumlarına dağıtıldığı da belirtildi.

HEP Projesi İle Okuldan Uzaklaşmış Öğrenciler Eğitime Kazandırılıyor

HEP Projesi(Hızlandırılmış Eğitim Programı) doğrultusunda 2020-2021 yılları arasında 6-17 yaş aralığında 194 çocuk kursiyere eğitim verildi.

Uluslararası projelerle yabancı uyruklu vatandaşlara Eğitim verilerek meslek sahibi olmaları sağlanıyor

Sosyal Uyum Projesi kapsamında 2019-2021 tarihleri arasında 2355, UNDP Projesi(Yabancılar İçin Dil Projesi) kapsamında 484, PEP Projesi(Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi) kapsamında 102 yabancı uyruklu kursiyere eğitim verilmiş olup, bu eğitimler sonucunda 878 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

"Hedefimiz 90 Bin Kursiyere Ulaşmak"

Sultanbeyli’de yürütülen Halk Eğitim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Halk Eğitimi vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırma, istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme, unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatları canlandırma bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde açtığımız Halk Eğitimi kurslarında da 2017 ile 2021 arasında toplam 79.662 kursiyere ulaşılmıştır. Yine açtığımız okuma-yazma kurslarına 5597 vatandaşımıza ulaşılmış olup bunların 2842’si okuma yazma öğrenmiştir. Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.” dedi.

"Merhum müdürümüz Celal Gündoğdu’nun adını halk eğitimi merkezimizde yaşatıyoruz"

Metin Kubilay, "Halk eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesindeki emek ve katkılarından dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü görevindeyken koronavirüs salgını sonucunda vefat eden merhum Celal Gündoğdu'nun adının ilçemizdeki Halk Eğitimi Merkezine verilmesi için teklifte bulundum. Bu talebimiz İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın onaylarıyla gerçekleşti ve Halk Eğitimi Merkezimizin adı "Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi" olarak değiştirildi." ifadelerini kullandı.