Sultanbeyli Kaymakamlığı izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor

SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirilen izolasyon denetimlerinde, vatandaşlardan gelen yardım talepleri anında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na iletiliyor.

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sultanbeyli'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar, Kaymakamlık tarafından görevlendirilen kişilerce en kısa sürede ulaştırılıyor.

İzolayon altındaki muhtaç vatandaşların yardımına koşuluyor

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen yardım talepleri kısa sürede değerlendirilerek Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından izolasyon altında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara salgının başladığı 11 Mart tarihinden 23 Kasım 2020 tarihine kadar; 2420 adet temizlik seti, 1368 adet gıda kolisi, 114.000 ₺ nakdi yardım dağıtıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin pandemi sürecinde yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak izolasyon altında bulunan vatandaşlarımızın yardım taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyoruz." dedi.