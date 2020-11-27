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Sultanbeyli Kaymakamlığı 286 kişiden oluşan denetim ve filyasyon ekibiyle hizmet veriyor

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SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu 87 ekip ve 286 personelle izolasyon altında bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.

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Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi; 21 Ağustos – 25 Kasım 2020 tarihleri arasında İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 6.604 iş yeri ve 144.041 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 150.645 denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda İlçe Salgın Denetim merkezine yapılan 1.613 ihbar en kısa sürede incelenerek %100 olarak sonuçlandırıldı. İzolasyon denetim ekipleri tarafından yapılan 144.041 izolasyon denetiminde 94 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 298.920 TL idari para cezası uygulandı. İzolasyon kurallarına uymayan 39 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

56 filyasyon ve 31 izolasyon denetim ekibi sahada görev yapıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan 56 filyasyon ekibinde toplam 112 sağlık çalışanı koranavirüs hastalarına ve temaslılarına düzenli olarak hizmet veriyor. Ortalama filyasyon süresi 9 saat iken, ortalama temaslılara erişim süresi ise 7 saattir.

Buna ek olarak Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan 31 izolasyon denetim ekibi 174 personeliyle sahada izolasyon denetimlerini gerçekleştiriyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

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