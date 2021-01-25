Sultanbeyli İSDEM personeli büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapıyor

SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos- 18 Ocak 2020 tarihleri arasında 13.871 adet iş yeri denetimi, 212.137 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplamda 226.008 adet denetim gerçekleştirdi.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri Sultanbeyli’de bulunan 15 Mahallede düzenli olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.

İlçe Salgın Denetim Merkezine; Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden yapılan 2524 adet ihbar, en kısa sürede “İş yeri ve Mahalle Denetim Ekiplerine” iletilerek konuyla ilgili denetimler gerçekleştirildi.

31 ekip ve 174 personelle izolasyon denetimi

İzolasyon altında bulunan vatandaşların izolasyon kurallarına uyup uymadığının yerinde denetleyerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 31 ekip ve 174 personel, izolasyon altındaki vatandaşların denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 Gün 27 Saat Görev Başında

Kaymakam Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezimiz kurulduğu 21 Ağustostan bugüne kadar faaliyetlerini devam ettirmektedir.

İlçe Salgın Denetim Merkezimize 2.524 adet ihbar gelmiş olup, bu ihbarların 982 adeti kişi ihbarı, 1.542 adedi ise işyeri ve toplumsal etkinliklerden oluşmaktadır. İhbarların %100’ü değerlendirmiş ve sonuçlandırılmıştır.

"Ayrıca 21 Ağustos tarihinden itibaren İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz tarafından 13.871 adet iş yeri denetimi, 212.137 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 226.008 adet resen denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan izolasyon denetimlerinde %100 hedefine ulaşılmıştır. Yapılan 11.202 adet iş yeri denetiminde herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş, 223 adet kişi ve işyerine birinci ihlal sonucu uyarı verilmiş, 1.784 adet kişi ve işyerine ikinci ihlal sonucu para cezası verilmiş, 1 adet işyerine dördüncü ihlal sonucu faaliyeti durdurma cezası verilmiştir.

"İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi personelimiz de büyük bir gayret ve fedakârlıkla görev yapıyor."

"Bu çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin’e ve Sultanbeyli Belediyesi’ne, İSDEM ekiplerimize kısacası emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı bundan sonra da aynı titizlikle devam ettireceğiz."