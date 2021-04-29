Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından 412 bin denetim gerçekleştirildi

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Salgın Denetim Merkezi, 127.292 iş yeri ve 284.746 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 412.038 denetim gerçekleştirdi.

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Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi; 21 Ağustos 2020 – 28 Nisan 2021 tarihleri arasında İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 127.292 iş yeri ve 284.746 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 412.038 denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda İlçe Salgın Denetim merkezine yapılan 3.548 ihbar en kısa sürede incelenerek %100 olarak sonuçlandırıldı.

İzolasyon kurallarına aykırı hareket eden 137 Kişiye 439.416 TL İdari para cezası

İzolasyon denetim ekipleri tarafından yapılan 284.746 izolasyon denetiminde izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 137 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 439.416 TL idari para cezası uygulandı.

Metin Kubilay: Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.