Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinden 373 bin koronavirüs denetimi

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 Ağustos-16 Nisan 2021 tarihleri arasında 108 bin 864 adet iş yeri denetimi, 264 bin 700 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 373 bin 564 adet denetim gerçekleştirdi. Bunun yanında; İlçe Salgın Denetim Merkezine ulaşan 3 bin 335 ihbar en kısa sürede incelenerek yüzde 100 olarak sonuçlandırıldı.

Abone ol

Sultanbeyli Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin içerisinde yer aldığı Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar 108 bin 864 adet iş yeri denetimi, 264 bin 700 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 373 bin 564 adet denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart 2020 tarihinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı mahalle denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen 264 bin 700 izolasyon denetiminde 131 kişiye 418 bin 602 TL idari para cezası uygulandı, 40 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüs hastalığına yakalanıp izolasyon kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yüzlerce vatandaşa geçmiş olsun ziyareti yaparak kurallara uydukları için teşekkür ediyor ve çiçek takdiminde bulunuyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerine 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak devam ediyor. Devletimizin Ramazan ayının başında getirmiş olduğu yeni tedbirler ve kısıtlamalar konusunda tüm vatandaşlarımızı ve iş yeri sahiplerini bilgilendiriyoruz. Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca özellikle kalabalıkların oluşabileceği alanlarda denetimlerine aralıksız olarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan ricam tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır. Tedbirlere hep birlikte uyarsak koronavirüsü yenebiliriz" ifadelerini kullandı.