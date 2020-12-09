Sultanbeyli filyasyon denetim ekipleri 188 bin 71 hane ziyareti Yaptı

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında kurulan İlçe Filyasyon Takip Kurulu bünyesinde bulunan 61 Filyasyon Ekibi ile vakaya ulaşım hızı 8 saate, temaslıya ulaşım hızı ise 7 saate kadar düşürüldü.

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Kurul bünyesinde bulunan İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri ile İzolasyonda bulunan vatandaşların filyasyon kurallarına uyup uymadığının yerinde denetlenerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ekip ve 174 personelle izolasyon altında bulunan vatandaşlara hizmet verilmeye devam ediyor.

Sultanbeyli’de Mahalle Denetim Ekipleri, VEFA Sosyal Destek Birimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 21 Ağustos 2020 – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 188.071 ev ziyareti gerçekleştirildi.

İzolasyon altındaki 1.546 aileye nakdi yardım ve 2498 temizlik seti dağıtıldı

Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından izolasyon altındaki 1.546 aileye 114.400 TL nakdi yardım, 1.446 adet gıda kolisi ve 2.498 temizlik seti dağıtımı yapıldığı belirtildi.

İzolasyonu ihlal eden 39 kişi yurda yerleştirildi

Kaymakamlıktan verilen bilgide, "İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından izolasyonu ihlal eden 39 kişi yurtlara yerleştirilmiş, 105 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapılarak 333.900 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Metin Kubilay: İzolasyon altındaki vatandaşlarımızı denetliyoruz

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Salgınla mücadelede önemli bir görev üstelenmiş olan Filyasyon Takip Kurulumuz ve İlçe Filyasyon Denetim Ekiplerimiz koronavirüsü taşıyan ve taşıyanlarla temaslı kişilere yönelik uygulanan ev izolasyonunu etkin bir şekilde takip ediyor. İzolasyondaki vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor, izolasyon kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatıyor." dedi.

Vali Ali Yerlikaya'ya teşekkür

Kaymakam Kubilay konuşmasının son bölümünde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e, filyasyon çalışma gruplarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.