Sultanahmet'te tartışma yaratan restorasyon

Restorasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi, “Pencere dediğiniz yerlere biz 'içlik' ve 'dışlık' diyoruz. İşte bunları söktük" diyen Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, '414 yıllık pencereyi ne yaptın' diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar.