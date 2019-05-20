Sultanahmet'te tartışma yaratan restorasyon
İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında iskelenin avlu duvarındaki beton pencerelerin kırılarak kurulması tartışma yarattı. Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü, kırılan yerlerin 1960'lardan sonra yapıldığını belirterek tarihi bir değerinin olmadığını açıkladı.
Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı.
Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar daha sonra minare ve dış cephede de devam etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu.
Ancak iskele kurulurken tarihi cami avlusunun pencerelerindeki beton blokların kırılarak iskelenin tutturulması tartışmalara neden oldu.
Restorasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi, “Pencere dediğiniz yerlere biz 'içlik' ve 'dışlık' diyoruz. İşte bunları söktük" diyen Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, '414 yıllık pencereyi ne yaptın' diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar.