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Sultanahmet tartışması muhalefeti birbirine düşürdü! İyi Parti'den CHP'ye tepki

Son günlerde Ayasofya tartışması aldı başını gidiyor. Ayasofya açılacak mı açılmayacak mı sorusu henüz cevabını bulamazken bu konu yüzünden muhalefet birbirine düştü. CHP'li vekilin  Sultanahmet'i müze yapalım önerisine İYİ Parti'den sert yanıt geldi.

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CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya konusunda açıklamalarda bulunurken Sultanahmet Camii'ne de dil uzattı. CHP'li vekil, Sultanahmet Camii'nin müze yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar." ifadelerini kullandı.Bu sözler siyasetin gündemine oturdu. CHP'ye tepkiler art arda yükseldi.

Bunu ifade eden insanı müzelik yapar
Son açıklama ise CHP'nin ittifak yaptığı İyi Parti'den geldi.İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sultanahmet'i müze yapacağız demek, Sultanahmet'i müze yapmak iradesini beyan etmek, insanı itibarlı bir siyasetçi yapmaz ama bunu ifade eden insanı müzelik yapar." dedi.

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