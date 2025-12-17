BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
HABER /  GÜNCEL

Sultan Türk Restoranı: Çin’de 20 Yıldır Türk Mutfağının Elçisi

Sultan Türk Restoranı: Çin’de 20 Yıldır Türk Mutfağının Elçisi

Sultan Türk Restoranı, Çin’deki yolculuğunun 20. yılını gururla kutluyor. İlk olarak 2005 yılında Guangzhou’da kapılarını açan Sultan, aradan geçen iki on yılda Çin’in en bilinen helal Türk mutfağı markalarından biri haline geldi.

Abone ol

Sultan, kurulduğu ilk günden bu yana, memleketlerinden uzakta yaşayan küçük bir tüccar topluluğuna samimi ve gerçek Türk lezzetleri sunma hedefiyle yola çıktı. Bugün ise Guangzhou, Yiwu, Urumqi, Pekin ve Şanghay’daki şubeleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

Restoranın temelleri, Türkiye’nin kadim İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi Midyat’a uzanıyor. 2005 yılında Neville Ceasar, Halil Sezer ve Özcan Sezer tarafından kurulan Sultan, bir aile işletmesi olarak başladığı yolculuğunu, farklı kültürleri bir araya getiren uluslararası bir gastronomi markasına dönüştürdü.

Mütevazı Bir Başlangıçtan Güçlü Bir Markaya

Sultan’ın Guangzhou’daki ilk günleri büyük bütçeler ya da geniş ekiplerle değil; inanç, emek ve uzun mutfak geceleriyle şekillendi. Kurucu ortaklardan Özcan Sezer, o günleri şu sözlerle anlatıyor:

Sultan Türk Restoranı: Çin’de 20 Yıldır Türk Mutfağının Elçisi - Resim: 0

“Büyük bir bütçemiz ya da tanınmış bir ismimiz yoktu. Ama büyük hayallerimiz vardı. O dönem başarı; iyi yemek yapmak, kiranın ödenmesi ve misafirlerin tekrar gelmesiydi. Bugün ise başarı, güven inşa etmek, kültür yaratmak ve farklı ülkelerden insanları bir araya getirmek demek. Biz sadece yemek sunmuyoruz; ruhu olan bir misafirperverlik paylaşıyoruz.”

Sultan Türk Restoranı: Çin’de 20 Yıldır Türk Mutfağının Elçisi - Resim: 1

Guangzhou’daki Baiyun Oteli içinde yer alan ilk şube, kısa sürede Kanton Fuarı ziyaretçileri, yabancı misafirler ve Türk mutfağını keşfetmek isteyen yerel lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir durak haline geldi. Günlük yemeklerden büyük davetlere ve özel toplantılara uygun üç katlı yapısıyla Sultan’ın gelecekteki vizyonunu da yansıttı.

Büyüme süreci doğal bir şekilde ilerledi. Yiwu’da 2010 yılında açılan ilk şubeyi, 2021 ve 2023’te yeni yatırımlar izledi. Urumqi 2022’de, Pekin 2023’te ve Şanghay ise 2024’te Sultan ailesine katıldı. Her şehir kendi dinamiklerine göre şekillenirken, markanın öz kimliği korunmaya devam etti.

Kurucu ortaklardan Neville Ceasar, bu yolculuğu şu sözlerle özetliyor:

“Yirmi yıl önce bu noktaya geleceğimizi hayal bile edemezdik. Zorluklar çoktu ama azim, sıkı çalışma ve inanç bizi bugünlere taşıdı. En büyük gücümüz, bir aile gibi çalışan ekibimizdir. Kalıcı olmak isteyen her işletme için bu aile ortamı şart.”

Sultan Türk Restoranı: Çin’de 20 Yıldır Türk Mutfağının Elçisi - Resim: 2

Paylaşım Üzerine Kurulu Bir Menü

Sultan’ın menüsü, Türk ve Akdeniz mutfağının paylaşıma dayalı zenginliğini yansıtıyor. Odun kömürü ızgarasında pişirilen kebaplar, karışık mangal tabakları, pideler, Mevlana pidesi, humus ve tabule gibi mezeler menünün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.

Adana kebap, kuzu şiş, döner dürüm, lahmacun ve ızgara balık gibi klasikler tüm şubelerde sunulurken; baklava ve künefe gibi geleneksel tatlılar sofrayı tatlı bir finalle tamamlıyor. Menü, şehir ve mevsime göre küçük farklılıklar gösterse de, her zaman bol porsiyon, güçlü lezzet ve paylaşım kültürü ön planda tutuluyor.

Çin ile Birlikte Büyümek

Çin’in hızla küreselleşen gastronomi sahnesi içinde Sultan da farklı şehirler, farklı beklentiler ve farklı kültürlerle birlikte gelişti. Kurucu ortaklardan Halil Sezer, bu başarının kolektif bir emek olduğunu vurguluyor:

Sultan Türk Restoranı: Çin’de 20 Yıldır Türk Mutfağının Elçisi - Resim: 3

“Bu tek bir kişinin başarısı değil. Onlarca, hatta yüzlerce insanın aynı özen ve istikrarla birlikte çalışmasının sonucu. Sultan’ın bir aile olmasını sağlayan şey birliktir. Bu birlik sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz.”

Sultan, Türk kültürünü ve misafirperverliğini özgün bir şekilde temsil etmeyi kuruluşundan bu yana temel ilke olarak benimsiyor. Her şube, her çalışan ve her misafir markanın hikâyesine kendi izini bırakıyor.

Geleceğe Bakış

Özcan Sezer’e göre 20. yıl bir son değil, güçlü bir başlangıç:

“Yirmi yıl bitiş değil, bir temel. Bundan sonrası daha yüksek standartlar, daha güçlü ekipler, daha akıllı sistemler ve markanın ruhunu kaybetmeden sürdürülebilir büyüme demek. Başarı bir kez ulaşılan bir nokta değil; her gün yeniden kazanılan bir değer.”

Sultan ekibi için en anlamlı anlar ise hâlâ en sade olanlar: Farklı kültürlerden insanların aynı masada buluşması, yemek eşliğinde hikâyeler paylaşması ve yeni anılarla ayrılması.

Midyat’tan Guangzhou’ya, tek bir restorandan ülke geneline yayılan bir markaya uzanan Sultan Türk Restoranı’nın İpek Yolu yolculuğu, aynı ruh ve kararlılıkla devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına önemli eksiklerle çıkacak
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına önemli eksiklerle çıkacak
İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor
İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
Kayıp eski muhtar bahçede ölü bulundu Milyoner yarışmasına katılmıştı...
Kayıp eski muhtar bahçede ölü bulundu Milyoner yarışmasına katılmıştı...
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu
Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu