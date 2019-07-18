Sultan teyzenin dramı! Antalya'da oğlunun kefil olduğu kişiler dolandırmış
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA'da, oğlunun kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Sultan Şen, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi yaptı. Polis merkezine götürülen Şen, daha sonra karakola gelen oğluna teslim edildi.
Gazipaşa ilçesinde yıllar önce ailesinin kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını, mal varlığını kaybettiklerini ileri süren Sultan Şen, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde elinde Türk bayrağıyla oturma eylemi yaptı.
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Yaklaşık bir saat anıtın önünde oturan yaşlı kadın, polis ekiplerinin uyarısıyla eylemine son verdi.
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"Bankanın borçları üzerimize kaldı"
Polis ekiplerine ailesinin kefil olduğu kişilerce dolandırıldığını, bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Sultan Şen, "Oğlumun kefilliğinden dolayı iş yerlerimiz gitti. Bankanın borçları üzerimize kaldı" dedi.
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Polis merkezine götürülen Şen'in iddiaları üzerine yapılan incelemede, konuyla ilgili ailenin açtığı davanın sürdüğü tespit edildi.
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