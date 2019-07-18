Sultan teyzenin dramı! Antalya'da oğlunun kefil olduğu kişiler dolandırmış

Gazipaşa ilçesinde yıllar önce ailesinin kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını, mal varlığını kaybettiklerini ileri süren Sultan Şen, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde elinde Türk bayrağıyla oturma eylemi yaptı.