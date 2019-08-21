Sultan Abdulhamit Han’ın mirası harabeye dönmüştü! Tarihi hastane yeniden hizmet verecek

Binanın içerisinde kullanılabilecek ne varsa yağmacılar tarafından talan edildi. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi bina, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012 yılından sonra ise yapı çürümeye terk edildi.