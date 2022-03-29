Süleyman Yağcı'nın 'metroda öpüşme' çıkışına Demet Akalın cevabı: Okan'ın dudaklarına yapışacağım

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyerek tepkilerin odağına oturan Süleyman Yağcı, bu kez "Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Fısfıs İsmail'in bu sözlerinin haberini sosyal medya hesabından paylaşarak "Gördüğüm yerde Okan'ın (Kurt) dudaklarına yapışacağım" notunu düştü.