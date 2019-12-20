Süleyman Soylu'nun lanet dediği diziye ceza üstüne ceza yağdı! RTÜK affetmedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lanet diyerek tepki gösterdiği Çukur dizisine ceza yağdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" diye tanımladığı diziye ceza üstüne ceza yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izleyicilerden şikayetler gelince düğmeye bastı.
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur için RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi gitti. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizisi Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.
Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyor isek yandık" ifadesini kullanmıştı.