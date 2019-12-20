Süleyman Soylu'nun lanet dediği diziye ceza üstüne ceza yağdı! RTÜK affetmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyor isek yandık" ifadesini kullanmıştı.