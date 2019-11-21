Süleyman Soylu'nun 'lanet' dediği dizinin oyuncuları ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi dövdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "lanet dizi" dediği Adana’da çekilen mafya konulu Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'nın oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A., restoranda 'selamlaşma' yüzünden çıkan kavgada, ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi darbetti.
Mafya konulu diziler tartışılmaya devam ediyor. Gençleri şiddete özendirmek ve zehirlemekle eleştiriliyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Çukur" ile birlikte sert tepki gösterdiği "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana" dizisi oyuncuları, bu kez de çıkardıkları kavgayla gündemde.
İki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı: Olay, pazar günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. (54) ile A.H. (54) restoranda yemek yerken, mafya konulu, internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A. geldi. Bir süre sonra iki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı.
Yakalayıp dövdüler: Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengizhan Y. ile B.A., ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.'yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.’yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.’nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.
Güvenlik kamerasından yakalandılar: Darp sonucu yaralanan H.A. ile A.H. kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Hastanede yaralıların ifadesine başvurduktan sonra olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.