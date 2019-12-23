Süleyman Soylu’dan HDP’li Gergerlioğlu’na "işkence" tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Ankara Emniyeti’nde gözaltındaki kişilere işkence yapıldığı iddiasına ilişkin "Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "işkence" iddialarına tepki gösterdi.

"İşkenceye sıfır tolerans milletimize taahhüdümüz"

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Toplantısı’nda Gergerlioğlu’nun iddialarını yanıtlayan Soylu, "Gergerlioğlu’nun FETÖ’nün TBMM’ye sızdırdığı bir milletvekili olduğunu" öne sürerek şunları kaydetti:

Türkiye insan haklarından yana olan duruşunda kararlıdır. İşkenceye sıfır tolerans milletimize taahhüdümüzdür. FETÖ’nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili vasıtasıyla gündeme getirdiği iddialar yalan, iftiradır. FETÖ operasyonu yaptık, çözülmeye başladılar. Yüzlerce insan FETÖ’den gözaltındayken sadece bir gruba yönelik konuşmasınlar diye hemen TBMM’deki sözde milletvekili, PKK’nın desteklediği siyasi partiden Meclis'e giren vekil kamuoyu oluşturmaya çalışan anlayışı ortaya koydu.

"Güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz"

Adalet Bakanlığındaki FETÖ soruşturması nedeniyle içeride bulunan FETÖ’cülere yönelik yapılan değerlendirmelerde, soruşturmalarda ileri gidilmesin diye aynı vekil FETÖ’nün talimatıyla birlikte devreye girdi. Tüm bunlar terörle mücadelede kararlılığımızı etkilemeyecek. Aynı zamanda işkenceye sıfır tolerans anlayışından da bizi vazgeçirmeyecektir. Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz.