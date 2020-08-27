Süleyman Soylu'dan Giresun mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken ''Zarar gören esnafımız için ödemeler bugün başlıyor. Yaklaşık 5 milyon lira civarında bir yardım yapacağız. 2,5 milyon lira evlere dağıtılıyor.'' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı; "İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören esnafımız için ödemeler bugün başlıyor. Yaklaşık 5 milyon lira civarında bir yardım yapacağız. 2,5 milyon lira evlere dağıtılıyor. Evler yıkılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz.

(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor. 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."