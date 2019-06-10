Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama Bana 6 ay süre verin

Ölümlü kazaların bir tane de olsa yıkıcı olduğunu belirten Soylu, ''2017 yılında 7 bin 427 kişi öldü trafik kazalarında. Bir Baykan ilçesi gitti, öyle düşün. Her yıl bir Baykan gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı? Aldık.'' diye konuştu.