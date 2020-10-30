Süleyman Soylu'dan çok önemli rica!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de vatandaşların araçlarını kullanmamalarını ve yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir depremiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Bakan Soylu, İzmir'de oluşan yoğun trafik konusunda vatandaşları uyararak yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.
Bakan Soylu, twitter'dan yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadıkları yönünde açıklamaların ardından vatandaşların araçlarını kullanmamalarını istedi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;
"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."