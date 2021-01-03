Süleyman Soylu'dan askerlerle yemek yediği yer sofrası eleştirilerine yanıt: İt ürür kervan yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi askerlerle birlikte yediği yemek ve fotoğraflara yönelik eleştirilere çok sert çıktı. Kişisel Twitter hesabından askerlerle yer sofrasına oturduğu fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" yorumu yaptı.