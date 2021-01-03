Süleyman Soylu'dan askerlerle yemek yediği yer sofrası eleştirilerine yanıt: İt ürür kervan yürür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Belbuka Üs Bölgesi'nde askerlerle yılbaşı gecesi yer sofrasına oturmasına yönelik eleştirilere sert cevap geldi. Süleyman Soylu, "Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" açıklamasında bulundu.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, buradan helikopterle Çatak ile Beytüşşebap arasında Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geldi. Askerlerle sohbet ederek moral veren ve yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, üs bölgesindeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi askerlerle birlikte yediği yemek ve fotoğraflara yönelik eleştirilere çok sert çıktı. Kişisel Twitter hesabından askerlerle yer sofrasına oturduğu fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" yorumu yaptı.
Yılmaz Özdil ne demişti?: Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" notuyla Bakan Soylu'nun askerlerle fotoğrafını paylaşmıştı.
Bakan Soylu, yeni yılın ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra üs bölgesinde görev yapan askerlere seslendi.