Süleyman Soylu Tunceli'de 1500 rakımda! İşte renkli görüntüler
Tunceli'de bin 500 rakımda konuşup, bu dağlarda 60-65 teröristin kaldığını ancak tertemiz hale getireceklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere de değindi.
Soylu, ailelerin tam adresin önünde olduklarını belirterek, "Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirdiklerini bütün Diyarbakır da biliyor, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan tüm vatandaşlarımız da biliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde helikopterle Elazığ'dan Tunceli'nin merkez kırsalında bin 500 rakımda bulunan Çayırlı mevkisindeki yaşam alanlı kuleye gitti. Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney'in eşlik ettiği Bakan Soylu Kutu deresini gören yaşam alanlı Çayırlı Kule'de görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kahvaltıda onlarla sohbet etti.Daha sonra yaşam alanlı Martal ve Kekliktepe Kulesi'ne de geçen Soylu, bölgeyi inceleyip, güvenlik güçleriyle görüştü.
Bir dönem teröristlerin girilmez dediği Aliboğazı bölgesini gören Kekliktepe Kulesi önünde konuşan Bakan Soylu, "Şu dağlarda 60-65 terörist var. Geçen yıl 98, önceki yıl 103 teröristi etkisiz hale getirmiştik. İnanıyorum biraz daha yüklendikçe bu dağlar tertemiz hale gelecektir. Gayretimiz devam ediyor" diye konuştu.
"Kıran operasyonlarının devamı gelecek"
Kıran operasyonlarına değinen ve devamının geleceğine değinen Bakan Soylu, "Kışa girmeden terör örgütünün üstlenme kabiliyetini kaldırabilmek hem de terör örgütünü yaşam alanlarında, onları tamamen tasfiye edebilecek ve daraltabilecek bir hamleyi içeriyor. Tüm sezon boyunca devam edecek." dedi.