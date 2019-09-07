Süleyman Soylu Tunceli'de 1500 rakımda! İşte renkli görüntüler

"Kıran operasyonlarının devamı gelecek"

Kıran operasyonlarına değinen ve devamının geleceğine değinen Bakan Soylu, "Kışa girmeden terör örgütünün üstlenme kabiliyetini kaldırabilmek hem de terör örgütünü yaşam alanlarında, onları tamamen tasfiye edebilecek ve daraltabilecek bir hamleyi içeriyor. Tüm sezon boyunca devam edecek." dedi.