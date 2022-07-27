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Süleyman Soylu ret oyu veren CHP'ye tepki gösterdi

Süleyman Soylu ret oyu veren CHP'ye tepki gösterdi

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için toplandı. Toplantıda CHP ret oyu verirken, Süleyman Soylu bu duruma tepki gösterdi.

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, izinsiz gösteride polise yumruk atan Saliha Aydeniz'in okunulmazlığının kaldırılması için toplandı.

12 saat süren toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı.

Dokunulmazlığının kaldırılması kararı verildi
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

CHP ret oyu verdi
AK Parti, MHP ve İyi Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi.

Bakan Soylu'dan tepki
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti, polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü, gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" dedi.

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