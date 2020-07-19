Süleyman Soylu Mehmet Metiner'i CNN Türk canlı yayında bozdu! Her anı olay

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programın konuklarından Mehmet Metiner, hükümet içinde bazı bakanlıklarda FETÖ ile iltisaklı isimlerin atandığı iddiasını dile getirdi. AK Partili Mehmet Metiner'in bu iddiası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon ile canlı yayına bağlandı.

Bakan Süleyman Soylu, "Başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelere bir cevap vermezsem hem kendimize haksızlık hem bugün büyük mücadele veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Bu laflar benim ağırıma gider

Süleyman Soylu'nun devamındaki sözleri ise olaydı. İşte yayında söyledikleri;

-"Ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben düzgün yaşayan bir adamım. Böyle sağın solun lafları ile iş yapacak bir adam değilim.

-Ben hükümetimizin politikalarını yürüten bir insanım. Bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur.

Hakaret kabul ediyorum

-Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Televizyon kanallarında bizim arkadaşlarımızın elimizden isimler var demesini de kendime hakaret kabul ediyorum.Bana ulaşabilecek insanların basın üzerinden konuşmasını doğru kabul etmiyorum.

Mehmet Metiner'i fena bozdu

Mehmet Metiner'in konuşmak için müsaade istemesine de tepki veren Süleyman Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" diyerek yayından ayrıldı.

Mehmet Metiner: Şamar oğlanı mıyız ya?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonu kapatmasının ardından sinirlenen Metiner şöyle konuştu;

"Ben çok üzgünüm şahsen. Biz onurumuzu sokakta bulmadık. Şamar oğlanı mıyız ya? Telefonla bağlanacak, nedir bu ya? Kimsenin bizi azarlamasına izin veremeyiz. Böyle bir siyaset anlayışı, böyle bir dava anlayışı, böyle bir hükümet anlayışı olamaz."