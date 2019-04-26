Süleyman Soylu Habertürk'de konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk'taki olayın mevcut siyasal iklimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Soylu, CHP'nin HDP işbirliğinde sorumlu davranması gerektiğini kaydetti.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin PKK'nın insiyatifi olmadan haraket edemeceğini söyledi. CHP liderinin HDP konusunda sorumlu davranması gerektiğini ifade eden Soylu, Çubuk'ta yaşananlardan üzüntü duyduğunu; ancak bu konuda kimsenin kendisinden özür beklememesi gerektiğini söyledi.

Süleyman Soylu, Habertürk'te gazeteciler Veyis Ateş, Sevilay Yılman, Mahmut Övür ve Çetiner Çetin'in sorularını cevaplıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıdan insani olarak üzüntü duyduğunu söyleyen Soylu, provokasyonun olay anında değil olaydan sonra yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Memleketin hangi köşesinde bir olay olursa ben insani olarak buna üzülürüm. Tabii herkesin kendi mesleğine ait refleksleri var. Yaklaşık 2,4 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle İçişleri Bakanı olarak görevlendirildim. Gece 3,5'tan önce yatmadım. Mantığım 'ben herkesi uyutuyum sonra yatayım' şeklindeydi. Sabah kalktığımda ilk baktığım günlük trafik raporudur. Kaç kişinin öldüğüne bakıyorum, kazaların nerede olduğuna bakıyorum. Bir taraftan bu, bir taraftan göçmen meselesinde ne yaptığımız. Diğer taraftan dün İstanbul'da yaşadığımız, kadına şiddetten tutun, cinsel tacize kadar her mesele. Benim bulunduğum yer duyarlı olursanız, eğer sadece bir iş sevdalısı değil aynı zamanda meselelerin çözümüne yönelik duyarlı olursanız yapabileceğiniz bir yerdir. Burası iğneli fıçıdır. İçişleri Bakanlığı birçok insanın FETÖ münasebetiyle işinden ayrılmasına vesile oldu. PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Birçok sivil toplum örgütünü PKK ile işbirliğinde olduğu için kapattık. Bir taraftan Türkiye'nin hırsızlığı azalmasıyla ilgili bir taraftan uyuşturucu ile mücadele yapıyorsunuz. İçişleri Bakanlığım döneminde 40 bine yakın uyuşturucu satıcısı hapse girdi.

"Bizim iki şapkamız var: Devlet görevi ve siyasetçilik"

Okullardaki güvenlik, insanların evden işe gitmesi, haftasonu futbol müsabakaları sizin işiniz. Bütün bunlarla ciddi konsantrasyon ortaya koymalısınız. İşinizi yaptıktan sonra tevekkül etmelisiniz, 'Allah yardımcı ol' diye. Birçok şehit cenazesine gidiyoruz. Çok şehit ailesiyle karşı karşıya kalan, gazilerimizle karşı karşıya kalan insanlardan birisiyim. Şehit cenazesinde reaksiyon olabilir. Esnafa girdiğinizde de bir reaksiyonla karşılaşabilirsiniz. Kimin ayağına bastığını bilmiyoruz ki? İçeriye selamün aleyküm diyor giriyorsunuz, belki FETÖ'den atılmış birisiyiz. Bir taraftan devletin verdiği görevi bir taraftan siyaset şapkasıyla yürütmek zorundayız.

Çubuk olayını tam da bunun üzerinden düşünmek lazım. Rahmetli Demirel'e, Ecevit'e başka siyasetçilere Mesut Yılmaz'a da oldu. Birçok siyasetçi, bakan, milletvekili, belediye başkanı düzeyde oldu. Tabii bunu normalleştirmez. Burada şehit cenazesi var. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ben de hassasiyeti gösteririm. Gittiğimiz yer şehit cenazesiyse orayı rahatsız etmememiz lazım. Ben beş altı kez bu hassasiyetin içerisinde oldum, gitsem mi, gitmesem mi. 'Başınız sağolsun' diyoruz, 'Bu son olsun' diyorlar sert bir şekilde. Ne diyebilirim ki, buradaki duyguların bir kısmı kontrol edilebilir, bir kısmı kontrol edilemez. CHP'nin burada seçim öncesi, 24 Haziran'da da çok açık bir şekilde HDP ile siyasal ilişkisi olduğu net belli. Bu çocuklar Çukurca'da sınırlarımızı korumak üzere oradaydılar ve PKK bunları şehit etti. İçişleri Bakanı olarak 'gitmesin kardeşim' demeyi kendime yediremem.

Tam da bu iş için söyledim. Ben itfaiyeci değilim. Benim görevim sadece bulunduğum yerde sabahtan akşama kadar bir görevi ifa etmek değil. Ben yazı memuru değilim. Ben bütün hepsini düşünmek zorundayım. 24 Haziran'da her CHP'li, Kılıçdaroğlu ve takımı şunu söylemedi mi, 'Bir oyunuzu CHP'ye bir oyunuzu HDP'ye verin' dedi. Ben bu tabloyu gördüm. Ben 3,5 yıl İstanbul il başkanlığını yaptım. Bunların, il başkanlarının, şehit cenazelerine, protokol olarak girmemeleri gerektiğini valilere tedbir olarak söyledim. Daha sonra Hande Fırat sordu, 'iklim yumuşadı istedikleri yere gidebilirler' dedim. CHP-HDP işbirliğini hem siyaseten onaylamadığımı hem de bu tedbiri almak zorunda olduğumu söyledim. Geçen İmamoğlu ile ilgili aynı şeyi söyledim. Beşiktaş maçına gitti. Sayın Cumhurbaşkanımıza oralarda hakaret edildi. Fenerbahçe maçını izlerken, istihbaratım bana şunu söyledi; sosyal medyada bu FETÖ'cünün burada ne işi var dediler, mazbata meselesini gündeme getirdiler. Ben de sayın Ali Koça'a 'burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz' dedim.

Bu tip olayların bir şekilde kendine ait iyi yönetilmesini temin edebilmek için. HDP'nin Ankara'da yaptığı kongreye ben müdahale ettim. Neden? Bir güvenlik temini için müdahale ettim. Onların bilgisi dahilinde. İşin bir arka perdesi var. Ben bunun iklimini İçişleri Bakanı olarak düşünmek zorundayım. Bir cinsel taciz söz konusuysa orada yakalanan kişinin ilçede karakola alınmamasına kadar müdahale etmek zorundayım. O ilçede o kişi karakola alınırsa insanlar oraya yıkılır ve toplumsal hadise meydana gelir. Bu tip toplumsal olayların tamamında devreye girerim. Ankara'daki cenazede girdiğim gibi. Aysel Tuğluk olayında olduğu gibi. Kalktım oraya gittim. Bir İçişleri Bakanı nasıl mezarlığa gider? Anında müdahale edemezsiniz, toplumsal olaylar beklemediğiniz noktaya itilir. Ali Koç'a 'rica ederseniz, böyle bir mesele olduğunu' dedi. O da dedi ki, 'Sizin isminizi verebilir miyim' dedi. Ben de 'memnuniyetle' dedim. 'Benim sizden istirhamım bir daha rica edin' dedim. 'Bakan beni arasın' demiş. Ben de Ali Koç'a, 'Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım' dedim.

"HDP PKK'nın siyasi koludur! PKK 'a' demeden HDP 'a' diyemez"

Biz devleti idare ediyoruz, ülkeyi yönetiyoruz. Elimizde hem yaptığımız işin sonuçlarına yönelik, hem etrafımızdaki coğrafyaya yönelik hem bilgilerimiz var hem sonuçlarımız var. Biz ana muhalefet partisi değiliz. İnsanlar toleranslı olmalı tabii. Kemal Kılıçdaroğlu hemen oradan sonra kendisini protesto edenlere, kendisine Artvin'de saldıranlarla iş tuttu, şu anda Apo'nun tecridini bitirmek için eylem yapanlara bizim tolerans göstermemizi istiyorsunuz. Hepimizin evlatları var. HDP, PKK'nın siyasi koludur. PKK a demeden HDP a diyemez.

"Mantar tabancası patlasa İçişleri Bakanı olarak üzülürüm"

Ben siyasetin hesabını yapsaydım daha farklı bir noktaya giderdik. Bir terör örgütüne karşı bir ülkeyi muhafaza etmenin hesabını yapıyoruz. Terörle mücadele tarihinde ilk kez bu noktaya geldik. Sizin söylediğiniz öfke bu seçimin hemen akabinde oluşan ve seçimle beraber enerji boşalmıştır, o enerjinin üzerinde tepinmemek lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi, 'kızgın demiri soğutma günüdür' dedi. Ben bu olayın olmasıyla ilgili üzüldüğümü söyledim. İki taraftan üzülüyorum. Mantar tabancası patlasa ben İçişleri Bakanı olarak üzülürüm.

"Bir tek HDP'liden PKK'ya reddiye duyuldu mu?"

Ben bugün varım, yarın yokum. İmamoğlu'nun söylediği şudur, 'Selahattin Demirtaş'ın siyaset çizgisini beğeniyorum. O kadar uzlaşmacı,barışçı bir çizgi ortaya koydu' dedi. Bu millet geçmişteki olayları unuttu mu? Türkiye bir tehditle karşı karşıya olduğunu söylemek zorundayım. Bu Türk siyasi tarihinde bir kırılmadır. Aynı hatayı SHP yaptı. SHP'nin bitişi bundan. Aynı şekilde halk CHP'yi affetmez.

Adam terörist, elinde silah var, iddiası var, uyuşturucu, insan kaçakçılığı silahı yapıyor. Milyonlarca dolar topluyor. Bununla beraber nasıl bir siyasal uzlaşma içerisine gireceksiniz. Doğu ve Güneydoğu'da CHP yok biz varız. Biz eklektik değiliz. Orada tam da organik bir şekilde varız. GÜneydoğu Anadolu'nun siyasetini CHP temsil edebiliyor mu? Çok gelişmiş dediğimiz Avrupa bu siyasete ne diyor? Neden kapandı Batasuna? Bir tek HDP'liden bugüne kadar PKK'ya ait bir reddiye kimse duydu mu?"